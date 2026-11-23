23 nov. 2026 - 13:20 hrs.

Un violento asalto sufrió una mujer en la calle Estadio con Avenida Lo Valle en la comuna de La Granja cerca de las 21:30 horas.

El periodista Danilo Villegas se trasladó hasta el lugar de los hechos y explicó que esta mujer, se presume, estaba esperando a su pareja que venía del estadio, ya que el recinto deportivo de Colo Colo se encuentra a minutos caminando.

La mujer, mientras esperaba a su pareja, comenzó a hablar con unos hombres. "La cámara de seguridad logra identificar a esta mujer, víctima, conversando con ellos en un momento. De hecho, el registro muestra más o menos 20 segundos de conversación donde entrega un par de indicaciones", expresó.

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Mujer sufre violento asalto en La Granja

Fue durante esta interacción que uno de los hombres la tomó por detrás y comenzó a asfixiarla, mientras que el otro intentaba robar sus pertenencias.

Esto causó que la mujer pidiera gritos de ayuda, los que fueron escuchados por unos carabineros que venían saliendo de su turno en la subcomisaría que estaba a tan solo una cuadra y corrieron a prestarle ayuda.

Al oponer resistencia, la mujer fue arrastrada por la calle y, cuando los carabineros llegaron hasta el lugar, los tipos huyeron en un taxi que los estaba esperando y que intentó atropellar al funcionario policial que estaba más cerca, quien además propinó ocho disparos en contra de este vehículo.

Los delincuentes escaparon y abandonaron este vehículo con impactos balísticos en Recoleta, particularmente en calle Valparaíso, y de momento se sigue con la búsqueda de estos sujetos.

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