Panel de Mucho Gusto discute la ausencia de radares meteorológicos en Chile: "Necesitamos por lo menos cuatro"

09 oct. 2026 - 09:49 hrs.

Uno de los temas que se ha puesto en la palestra tras el aluvión en Las Condes fue la ausencia de una alerta temprana que pusiera a resguardo a la población.

Al respecto se ha señalado que Chile carece de radares meteorológicos que permitan advertir eventos de estas características minutos antes de que sucedan y que, particularmente este año, habrían sido de mucha ayuda en las inudaciones en la zona norte, centro y sur.

El periodista Gonzalo Ramírez contó de primera mano un episodio con este tipo de instrumentos en Estados Unidos.

"Hace más o menos 8 años me tocó estar en Miami y viví la experiencia de lo que es un radar meteorológico. Es impactante la exactitud. Fíjate que estábamos en un parque de atracciones y, de pronto, suenan los altavoces. Dicen 'en 8 minutos se va a dejar caer una tormenta fuerte, ponerse bajo techo'. No es baladí la discusión del radar; el radar sí permite anticipación".

"Necesitamos por lo menos cuatro para abarcar toda la todo el país. En ese tiempo, cuando se empezó a discutir esto en Chile con la Dirección Meteorológica, me decía a mí el director que cada radar, más o menos, costaba 5 millones de dólares. Bueno, pero la utilidad que tienen, creo que vale la pena", agregó.

Respecto a este punto, Gonzalo Ramírez señaló que "gastarse 20 millones de dólares para un Estado, en las circunstancias que estamos en el mundo, hoy día creo que es una obligación, y se te se gasta mucha plata en otras cosas que no son tan prioritarias. Podríamos evitar desgracias personales, pérdida de chilenos, y además todos estos desastres que también tienen un costo altísimo de poder enfrentar".

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Uno de los casos emblemáticos de este año fue la comuna de Angol, que en el mes de agosto se vio inundado por la crecida del río Rehue.

El experto en gestión de emergencias, Michel De L'Herbe apuntó a que "en Angol, la alerta llegó cuando las personas estaban sacando en bote a otros vecinos, y a esa hora llegó la alerta de que de de inundaciones y de evacuación, cuando esa alerta debió haber llegado horas antes, anticipando que el caudal iba subiendo".

"Sumado al tema de los radares que cuestan varios millones de dólares, plata totalmente accesible para nuestro país, sobre todo cuando hablamos de proteger vidas, y a eso sumamos otros instrumentos que monitorean en terreno, tú sumas una serie de elementos que hoy día en tiempo real puedes gatillar una alerta para hacer una evacuación".

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