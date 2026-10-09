Con rocas de más de 1,70 metros: Así quedó la Quebrada Honda tras el aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 09:34 hrs.

Durante la mañana de este viernes quedaron en evidencia las consecuencias del aluvión que afectó a Las Condes, donde una corriente arrastró barro, piedras, troncos y enormes rocas por las calles del sector de San Carlos de Apoquindo.

El periodista Gonzalo Ramírez se trasladó hasta la Quebrada Honda, cuya activación y posterior desborde provocaron que el agua y los sedimentos arrasaran con todo a su paso.

Desde la parte alta de la quebrada descendió una gran cantidad de rocas, cuyo peso y volumen provocaron el colapso del tubo dispuesto para canalizar el agua.

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Las imágenes captadas por la cámara de Mucho Gusto mostraron cómo la pendiente quedó cubierta de rocas de enormes dimensiones, algunas de las cuales superarían los 1,70 metros.

El barro y los sedimentos también descendieron por avenida General Blanche, donde la fuerza de la corriente arrastró automóviles y buses del sistema RED.

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