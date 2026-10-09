Fiscalia Oriente abre investigación para determinar eventuales responsabilidades por aluvión en Las Condes

09 oct. 2026 - 12:45 hrs.

La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente confirmó la apertura de una investigación por el aluvión que afectó el pasado jueves el sector San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes.

La investigación estará a cargo del fiscal jefe de Las Condes, Francisco Lanas, y el fiscal adjunto Manuel Zará, especialista en materias de riesgo.

El ente persecutor instruyó la indagatoria a personal especializado del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar) de Carabineros.

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Según informó la Fiscalía Oriente, las diligencias están orientadas a "esclarecer el origen y las eventuales responsabilidades que pudieran existir en relación con el aluvión ocurrido ayer en el sector de San Carlos de Apoquindo".

De acuerdo a información del equipo de Mega Investiga, entre las figuras jurídicas en análisis se evalúa un posible cuasidelito de lesiones e incumplimiento de los deberes de cuidado.

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