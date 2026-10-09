"Las alertas están para eso": Neme critica la prevención del aluvión y cuestiona ausencia de alerta SAE

09 oct. 2026 - 10:07 hrs.

El conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, cuestionó el actuar de las autoridades y los organismos de emergencia tras el aluvión que afectó a la comuna de Las Condes, en la Región Metropolitana.

"A mí me parece milagroso que acá no hayan muerto. Lo digo con alegría, pero al mismo tiempo con estupor, porque vivimos en una zona de quebrada", comenzó señalando el comunicador.

Los cuestionamientos de Neme

Neme recordó que en reiteradas ocasiones se ha abordado la importancia de actuar de manera temprana y preventiva frente a catástrofes naturales. Sin embargo, a su juicio, lo ocurrido durante la tarde del jueves evidenció que persisten falencias en la gestión del riesgo.

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"Seguimos cayendo en una serie de errores o invisibilizamos el riesgo, la comunicación de riesgo muy mala", sostuvo.

Sin mencionar directamente a la institución, el conductor también cuestionó los argumentos entregados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) respecto de la no activación de la alerta del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE).

"Decía: 'Bueno, lo que pasa es que la alerta SAE no operó como debería haber operado porque no nos dio tiempo'. Las alertas están para eso, precisamente para escenarios donde no hay tiempo", lanzó.

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