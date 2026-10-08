"Te queremos mucho": Gonzalo Ramírez se despide de Mucho Gusto y recibe especial regalo

08 oct. 2026 - 13:30 hrs.

Un emotivo momento se vivió la tarde de este jueves en Mucho Gusto, con la despedida de Gonzalo Ramírez del matinal, quien recibió un especial regalo por parte del equipo.

Esta jornada marcó el último día del periodista como conductor del programa, al que llegó hace algunos días para reemplazar a José Antonio Neme. Por este motivo, Karen Doggenweiler y todo el equipo de Mega decidieron entregarle un especial obsequio en reconocimiento a su "compromiso, gentileza y talento".

El especial regalo a Gonzalo Ramírez

"Te queremos mucho, Gonza", expresó la conductora, segundos antes de que su compañero y amigo abriera uno de los paquetes. En su interior encontró un recopilatorio de The Beatles.

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La emoción se apoderó del conductor, aunque Karen no dejó pasar la oportunidad para bromear con el regalo. "Estábamos entre un collage y el libro", lanzó entre risas.

Tras las bromas, Gonzalo Ramírez tomó la palabra y agradeció el cariño recibido durante sus días en el matinal.

"Gracias a todo el equipo y a la gente por aguantar mis tallas fomes. Lo pasé bien", expresó el periodista.

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