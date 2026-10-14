"Vibraron los vidrios": La hipótesis de Alejandro Sepúlveda sobre la intensa lluvia que inundó Santiago

14 oct. 2026 - 09:11 hrs.

La intensa lluvia, acompañada de granizos y truenos, que cayó durante la tarde del martes, dejó distintas emergencias en Santiago.

En apenas una hora se acumularon 11 milímetros de agua en el centro de la capital, lo que convirtió las calles en verdaderos ríos y generó una serie de inundaciones. Incluso el Metro de Santiago se vio afectado por las precipitaciones.

Al respecto, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, explicó en Mucho Gusto que el fenómeno estaría relacionado con el desarrollo de las llamadas nubes cumulonimbus.

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Según señaló el experto, estas formaciones alcanzaron dimensiones mayores a las habituales en la capital. "La base estaba más o menos a un kilómetro sobre nuestras cabezas, pero hacia arriba eran 12 o 14 kilómetros de espesor", indicó.

La hipótesis de Alejandro Sepúlveda sobre la intensa lluvia en Santiago

Respecto de la gran cantidad de agua que cayó en cerca de una hora, Sepúlveda planteó una hipótesis relacionada con la tormenta eléctrica que se registró durante la jornada.

"Yo tengo una hipótesis, porque a esa hora comenzó la tormenta eléctrica, pero de pronto hubo un trueno realmente descomunal, vibraron los vidrios, se encendieron las alarmas de los autos, y esa misma vibración sonora del trueno pudo haber hecho un pequeño remesón en la nube que hizo que todo lo que apenas estaba aguantando arriba y soltándola de poco, decantara", sostuvo.

En esa misma línea, indicó que "para mí eso se transformó en un reventón húmedo, vale decir, colapsó la nube y dejó esta gran cantidad de agua en un breve lapso".

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