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Este aviso se cerrará en segundos

Habrían estado escondidos durante el fin de semana: Lo que se sabe del frustrado robo a BancoEstado en Ñuñoa

  • Por Sebastián Paillafil

Nuevos antecedentes surgieron en torno al intento de robo que afectó a una sucursal de BancoEstado ubicada en avenida Vicuña Mackenna, a un costado de Megamedia, en la comuna de Ñuñoa.

Según explicó el periodista Karim Butte en Mucho Gusto, cinco delincuentes habrían ingresado a un local abandonado contiguo a la sucursal bancaria, donde presuntamente permanecieron durante el fin de semana.

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Desde el interior de la propiedad, los sujetos habrían utilizado diversas herramientas, entre ellas un "combo", para realizar dos forados y acceder a las dependencias del banco.

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Una vez dentro, intentaron cubrir con pintura en aerosol las cámaras de seguridad, aparentemente con el objetivo de evitar ser identificados y alertar a los encargados de seguridad.

Sin embargo, sus movimientos quedaron registrados y se dio aviso a Carabineros, cuyos funcionarios acudieron al lugar y encontraron a los cinco individuos.

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En el procedimiento, los uniformados hallaron notebooks que los sujetos habrían alcanzado a sustraer, al interior de dos mochilas y un "bolso matutero". Además, incautaron un inhibidor de señal.

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