Parquemet cierra preventivamente este martes ante las lluvias y posibles tormentas eléctricas

13 oct. 2026 - 10:43 hrs.

Ante la saturación del suelo y el pronóstico de chubascos y tormentas eléctricas para las próximas horas, Parquemet mantiene sus puertas cerradas como medida preventiva para resguardar la seguridad de sus visitantes.

En conversación con Mucho Gusto, Juan Escobar, jefe de Operaciones y Seguridad de Parquemet, explicó que el parque adoptó medidas de manera anticipada debido a las condiciones meteorológicas.

Parquemet cierra este martes

"Desde el día domingo tomamos una medida preventiva de cierre total del parque mediante un Cogrid local que armamos, y estamos en evaluación durante 12 horas constantemente", señaló.

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En esa misma línea, detalló que desde hace seis años el parque cuenta con cuatro estaciones meteorológicas: dos destinadas a monitorear la saturación del suelo y otras dos que permiten medir el agua mediante un estanque.

"Actualmente el parque tiene canteras que tienen un volumen importante y, producto de estas precipitaciones, hay una inestabilidad importante en su base", advirtió.

Asimismo, Escobar indicó que hay equipos trabajando en el despeje de árboles que cayeron producto de las lluvias y los fuertes vientos registrados durante los últimos eventos meteorológicos.

Finalmente, confirmó que se mantiene el cierre total del acceso peatonal a los cerros Manquehue y Manquehuito como medida preventiva.

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