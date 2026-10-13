Lluvia y tormentas eléctricas en Santiago: ¿A qué hora comenzarán las precipitaciones y podría caer granizo?

13 oct. 2026 - 09:00 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, entregó detalles sobre las lluvias y la posibilidad de tormentas eléctricas que marcarán la jornada de este martes en Santiago.

Aunque durante la mañana ya se registraban algunos chubascos en sectores del poniente de la Región Metropolitana, el comunicador explicó que, a medida que avancen las horas, también podrían producirse algunos quiebres de sol.

Lluvia y tormentas eléctricas

De acuerdo con Sepúlveda, será a partir de las 14:00 horas cuando la inestabilidad atmosférica aumente y se incremente la probabilidad de precipitaciones en distintos sectores de la capital.

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"Serán precipitaciones del tipo chubascos, nubadas sectorizadas, puntuales, que en algunos sectores puede ser un milímetro en media hora, en otros pueden ser 10 milímetros en una hora", sostuvo.

El especialista también advirtió sobre la posibilidad de tormentas eléctricas, con truenos y relámpagos, e incluso la caída de granizo en algunos puntos de la Región Metropolitana.

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