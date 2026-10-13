Desde refrigeradores a neumáticos: Impactantes imágenes de playa de Llolleo cubierta de basura tras lluvias

13 oct. 2026 - 10:06 hrs.

La periodista Kathy Ibáñez se trasladó la mañana de este martes 13 de octubre hasta la playa de Llolleo, en la comuna de San Antonio, donde las últimas lluvias dejaron una importante acumulación de residuos en el borde costero.

Lejos de la imagen de una playa familiar y de descanso, el lugar presenta un escenario marcado por la presencia de metros y metros de basura.

Las imágenes aéreas captadas por el dron de Mucho Gusto evidenciaron la magnitud de la acumulación de desechos en la playa de Llolleo. Entre los elementos que llegaron hasta la costa se encuentran refrigeradores, botellas, troncos, neumáticos y una gran variedad de residuos.

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Según explicó la comunicadora, parte de esta basura provendría de la cuenca del río Maipo, donde los desechos arrojados al afluente terminan desplazándose hasta su desembocadura y alcanzando el borde costero.

Asimismo, vecinos del sector manifestaron su preocupación por el estado de la playa y acusaron abandono por parte de la empresa a cargo del puerto de San Antonio, que habría quedado vinculada a la administración de este espacio tras un decreto promulgado en 2010.

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