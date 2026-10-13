"Son cuatro días de fiesta": Alcalde Luis Mella entrega detalles de la Expo Quillota 2026

13 oct. 2026 - 13:30 hrs.

Comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición de la Expo Quillota, que este año llegará a todo el país a través de las pantallas de Mega.

Este martes, el alcalde de Quillota, Luis Mella, visitó el estudio de Mucho Gusto para entregar detalles de uno de los principales eventos culturales, gastronómicos y de emprendimiento de la Región de Valparaíso.

"Estamos muy contentos y agradecidos de esta alianza con Mega. Estamos felices, son 4 días de fiesta", señaló el jefe comunal.

Mega

Además, el edil detalló que la Expo Quillota contará con una feria que reunirá a 320 expositores de la zona, junto con una serie de atractivos para los visitantes. Entre ellos habrá un planetario, juegos infantiles, patio de comidas y exposiciones de trenes.

Las entradas están disponibles a través de Ticketplus. El valor para el público general es de $7.000, mientras que los adultos mayores, las personas en situación de discapacidad y los niños de entre 2 y 10 años pueden acceder a una tarifa rebajada de $1.000.

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