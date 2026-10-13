"Lo perdí todo": El devastador relato de un vecino tras la granizada y el desborde de un estero en Curacautín

13 oct. 2026 - 13:15 hrs.

Una intensa tormenta eléctrica, acompañada de una fuerte granizada y precipitaciones de hasta 11 milímetros en menos de una hora, provocó graves afectaciones la tarde del pasado lunes en la comuna de Curacautín, en la Región de La Araucanía.

El fenómeno meteorológico concentró sus efectos en aproximadamente 20 minutos y causó un rápido aumento del caudal de los esteros que atraviesan la comuna. Producto del desborde, cerca de 25 viviendas resultaron afectadas, con pérdidas de pertenencias, alimentos y animales.

Uno de los damnificados relató a Mucho Gusto la intensidad de las precipitaciones, que provocaron la inundación de las calles y viviendas.

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"La calle era como mar", recordó el vecino, quien además expresó su angustia por las pérdidas sufridas: "Mi casa lo perdí todo".

El hombre se encontraba recién operado de la próstata cuando ocurrió la emergencia.

Su hermana, quien acudió a ayudarlo, señaló que no es la primera vez que se registran inundaciones en el sector debido al aumento del caudal de los esteros. Según explicó, una situación similar ya había ocurrido en tres ocasiones anteriores.

"La granizada fue más o menos entre 10 y 15 minutos, pero fue algo terrible. Y en ese momento se inundó todo. Vino el barro, los granizos, pero fue terrible", sostuvo.

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