Restos de techo en árboles y postes: Así amaneció el Terminal Alameda tras tornado en Estación Central

14 oct. 2026 - 11:18 hrs.

El periodista Roberto Saa llegó la mañana de este miércoles hasta el Terminal Alameda, recinto que sufrió la voladura de parte de sus techumbres tras el tornado que afectó al sector durante la tarde del martes.

El inusual fenómeno desprendió diversos materiales livianos de la estructura, además de ramas de árboles que terminaron esparcidas por los alrededores.

Durante el recorrido del periodista por el sector del terminal de buses, se observaron varias planchas de policarbonato y metal desparramadas en el suelo, junto con restos de árboles que quedaron sobre pasos peatonales.

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A pocos metros del recinto también se encontraron partes de la techumbre sobre el tendido eléctrico, además de árboles afectados por la fuerza del viento.

Asimismo, otros reportes dieron cuenta de que algunos de estos restos llegaron hasta distintos puntos de la comuna, incluso a sectores ubicados a cerca de dos kilómetros del terminal.

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