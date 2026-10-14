Rayo partió un árbol en dos en Estación Central: Parte de su estructura cayó sobre el muro de una casa

14 oct. 2026 - 11:59 hrs.

La intensa lluvia y tormenta eléctrica que se registró la tarde del martes dejó múltiples afectaciones en distintas comunas de la Región Metropolitana, con calles anegadas, edificios inundados y voladura de techumbres.

Uno de los sectores más afectados fue Estación Central, donde, además de los daños registrados en el Terminal Alameda tras el fenómeno tornádico, se reportó la caída de un árbol que terminó partido en dos y con una de sus partes sobre una vivienda.

Mientras recorría la comuna, el periodista Karim Butte encontró restos de la techumbre del terminal sobre el tendido eléctrico y una impactante escena: un árbol dividido en dos, cuya estructura quedó parcialmente sobre la muralla de una casa.

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Uno de los vecinos del sector confirmó lo ocurrido y relató que, en medio de la tormenta, un rayo habría impactado directamente el árbol, provocando los daños.

En tanto, en otro punto de la comuna un árbol cayó sobre una mujer, quien se encuentra en un delicado estado de salud en el hospital de la Mutual de Seguridad.

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