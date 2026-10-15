"Mi perro me avisó": El impactante relato de mujer tras derrumbe que afectó su casa en Lota

15 oct. 2026 - 09:50 hrs.

Un deslizamiento de tierra se produjo el pasado miércoles en la comuna de Lota, Región del Biobío, un hecho que afectó a una vivienda y bloqueó una importante vía de circulación.

La emergencia ocurrió cerca de las 15:30 horas, en la Ruta Fernando Maira, a la altura de la curva 21 de mayo, en el sector Gabriela Mistral.

Los videos difundidos captaron el momento exacto en que el material se desprende del cerro y avanza hasta alcanzar el cierre perimetral de una vivienda.

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El derrumbe causó daños en un vehículo que se encontraba estacionado, mientras que un perro alcanzó a escapar.

Afectada por derrumbe en Lota

El deslizamiento de tierra afectó la vivienda de Katherine Burgos, quien relató a Mucho Gusto que la tarde del miércoles escuchó a su perro ladrar más de lo habitual, pero sin imaginar lo que podría suceder.

"Estaba sola en la casa cuando ocurrió esto, y mi perro me avisó prácticamente minutos antes; empezó a ladrar más de lo normal, pero sus ladridos eran diferentes", señaló.

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