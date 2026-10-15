"Mi perro me avisó": El impactante relato de mujer tras derrumbe que afectó su casa en Lota
Un deslizamiento de tierra se produjo el pasado miércoles en la comuna de Lota, Región del Biobío, un hecho que afectó a una vivienda y bloqueó una importante vía de circulación.
La emergencia ocurrió cerca de las 15:30 horas, en la Ruta Fernando Maira, a la altura de la curva 21 de mayo, en el sector Gabriela Mistral.
Los videos difundidos captaron el momento exacto en que el material se desprende del cerro y avanza hasta alcanzar el cierre perimetral de una vivienda.
El derrumbe causó daños en un vehículo que se encontraba estacionado, mientras que un perro alcanzó a escapar.
Afectada por derrumbe en Lota
El deslizamiento de tierra afectó la vivienda de Katherine Burgos, quien relató a Mucho Gusto que la tarde del miércoles escuchó a su perro ladrar más de lo habitual, pero sin imaginar lo que podría suceder.Ir a la siguiente nota
"Estaba sola en la casa cuando ocurrió esto, y mi perro me avisó prácticamente minutos antes; empezó a ladrar más de lo normal, pero sus ladridos eran diferentes", señaló.
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