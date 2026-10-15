Advierten "evento severo" con lluvias y posibles granizadas en 11 regiones del país: ¿Cuándo y dónde?

15 oct. 2026 - 13:19 hrs.

El periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, advirtió sobre la llegada de un "evento severo" que afectaría a gran parte de Chile, con precipitaciones, tormentas eléctricas y la posibilidad de caída de granizos.

En el programa Mucho Gusto, el comunicador explicó que este fenómeno, inusual para la época del año, se presentaría entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre.

¿Qué regiones serán afectadas con "evento severo"?

Según adelantó Sepúlveda, las precipitaciones abarcarían desde sectores de la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos.

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"El tema es que tendremos abundantes precipitaciones en el centro norte, con la activación de quebradas, por ejemplo, en la Región de Coquimbo", advirtió.

Junto con las lluvias, el meteorólogo también señaló que existe la posibilidad de que se registren tormentas eléctricas e incluso eventuales granizadas en algunas zonas del país.

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