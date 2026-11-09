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Roban maleta con $200 millones a ciudadano chino en Cerrillos: Delincuentes volcaron durante la huida

  • Por Sebastián Paillafil

Un ciudadano chino fue víctima de un millonario robo luego de retirar alrededor de 200 millones de pesos desde una sucursal bancaria en la comuna de Cerrillos, Región Metropolitana.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por el periodista Julio Ahumada en Mucho Gusto, la víctima había retirado una maleta con el dinero desde una sucursal del banco BCI ubicada en avenida Pedro Aguirre Cerda.

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El hombre habría sido interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes portaban armas de fuego. El afectado los persiguió en su camioneta y los impactó; sin embargo, continuaron su marcha a pie.

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A los metros abordaron otro automóvil, que terminó volcando después de una nueva persecución en la intersección de calles Rapa Nui y Las Américas.

En las inmediaciones del accidente, se encontró la motocicleta abandonada, un arma de fuego y la maleta con la totalidad del dinero.

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Carabineros desplegó un operativo en el sector con apoyo de un helicóptero y personal del GOPE para dar con los responsables.

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