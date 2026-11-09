Cony Capelli ya sabe si su bebé será niño o niña y así fue la revelación: "Te estamos esperando, mi amor"

09 nov. 2026 - 14:30 hrs.

Cony Capelli celebró la revelación de sexo y nombre de su bebé rodeada de su círculo de amigos y de una integrante muy importante de su familia, su abuela.

La bailarina publicó un video con los mejores momentos del festejo que contó con la presencia de su mánager, Suro Solar; la comuniadora Kathy Contreras; y sus excompañeros de reality Pincoya y Jorge Aldoney.

¿Cony Capelli tendrá niño o niña?

En las imágenes se ve a Constanza Capelli junto a sus invitados, quienes disfrutaron de bocadillos, tragos y la música de un DJ. La bailarina eligió para la fiesta un conjunto banco de top con cuello halter y falda de lentejuelas, con zapatos altos a juego.

"Dos invitadas especiales: mi hermosa psicóloga, a quien le debo mucho de mi bienestar; y representando a mi familia, mi hermosa abuelita", dijo en una de sus historias.

Instagram @conycapelli

"¿Están preparados? Porque yo sí. ¡Ay, qué nervios!", dijo la influencer cuando llegó el instante más esperado. Luego desató el lazo de una gran caja para liberar unos globos color rosa, los que revelaron que tendrá una niña.

Capelli se llevó las manos a la cara con emoción, entre las lágrimas de los presentes. Al final de la secuencia, todos gritaron a coro: "Bella", develando así el nombre de la pequeña. "Te estamos esperando, mi amor", ecribió la bailarina en la publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Constanza Capelli (@conycapelli)

Todo sobre Constanza Capelli