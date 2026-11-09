Los Araneda Vacarezza revelan cómo enfrentan su nueva vida familiar en la quinta temporada de su podcast

09 nov. 2026 - 13:45 hrs.

Hay familias que, por mucho que cambien sus rutinas, sus ciudades o incluso sus países, siempre encuentran la manera de volver a reunirse. Y para los Araneda Vacarezza, ese punto de encuentro vuelve a ser una buena conversación.

Este domingo 8 de noviembre, Rafael Araneda, Marcela Vacarezza y sus hijos Martina, Florencia, Vicente y Benjamín estrenaron en YouTube la quinta temporada de “Tenemos que hablar”, el espacio que los reúne frente a las cámaras para compartir sus historias, diferencias y anécdotas, con la espontaneidad y el humor que los caracteriza.

El lanzamiento llegó en una fecha especialmente simbólica: la primera celebración del Día de la Familia en Chile. Una coincidencia que cobra aún más sentido, considerando el momento que atraviesan sus protagonistas, quienes después de varios años en Estados Unidos y meses viviendo separados entre Miami y Santiago, comienzan a escribir un nuevo capítulo de su historia familiar.

Podcast "Tenemos que hablar"

Hoy, Rafael, Marcela y tres de sus hijos han vuelto a instalarse en Chile, mientras Vicente decidió permanecer en Miami para continuar sus estudios universitarios y dar sus primeros pasos hacia una vida independiente. Una nueva realidad que, lejos de restar complicidad, les ha dado más de un motivo para sentarse a conversar.

Las decisiones detrás del reencuentro

El primer capítulo abrió las puertas a una de las etapas más importantes que ha vivido la familia en los últimos años. Entre recuerdos y reflexiones, Marcela Vacarezza abordó las razones que motivaron su regreso a Chile, una decisión que despertó diversas especulaciones tras su retorno a la televisión.

“Yo no me imaginaba en Estados Unidos más que, con suerte, un año, un año y medio más”, reconoció la comunicadora, explicando que la partida de Florencia y posteriormente de Martina comenzó a cambiar sus prioridades.

A ello se sumó un episodio especialmente doloroso: el inesperado fallecimiento de su hermano Ricardo Vacarezza en marzo, que la llevó a reflexionar sobre el tiempo, la distancia y la importancia de estar cerca de sus seres queridos, especialmente de sus padres, ambos de 90 años, quienes ahora viven en casa junto a la familia.

“Se murió mi hermano sin avisarle absolutamente a nadie, de un minuto para otro”, recordó Marcela, en uno de los momentos más emotivos de la conversación.

Pero la decisión también estuvo marcada por el futuro de Benjamín, el menor de los cuatro hermanos. Tanto Rafael como Marcela querían darle la oportunidad de crecer en Chile, rodeado de sus abuelos, primos y familiares, tal como lo hicieron sus hijos mayores.

“Benji se estaba perdiendo algo que tuvo la Martina, que tuvo Vicente, que tuvo la Florencia”, explicó Marcela, dando cuenta de una de las motivaciones más importantes para emprender este nuevo comienzo.

Vicente, el único que no volvió a Chile

Si bien gran parte de la familia se encuentra nuevamente en Santiago, Vicente decidió seguir su propio camino en Estados Unidos, donde estudia, trabaja y mantiene una relación sentimental.

Su decisión se convirtió en uno de los temas centrales del estreno, especialmente cuando su madre le preguntó directamente si se imaginaba viviendo para siempre en el país norteamericano.

“No para siempre, pero hasta terminar la universidad, sí”, respondió el joven, revelando que todavía le quedan cuatro años de estudios.

Sin embargo, Florencia no parece estar tan convencida. Asegurando tener una intuición especial, sorprendió a todos con una predicción: “A mí me lo dice mi cuerpo, que Vicente se va a venir a vivir acá antes de lo que todos pensamos”.

Entre bromas por sus escasas llamadas a casa, sus primeras experiencias lavando ropa y las dificultades propias de vivir lejos de sus padres, Vicente también reconoció cuánto extraña la compañía familiar, especialmente a Benjamín, a quien identificó como el hermano que más echa de menos.

Volver a vivir juntos: nuevas reglas y más de una confesión

El regreso a Chile también ha traído sus propios desafíos. Después de experimentar una mayor independencia, Florencia y Martina han debido adaptarse nuevamente a las dinámicas del hogar, mientras Rafael y Marcela enfrentan la tarea de convivir con hijos que ya son adultos y tienen sus propias rutinas.

En medio de esa conversación, Florencia protagonizó una de las revelaciones más divertidas del episodio: confesó que eliminó la aplicación con la que sus padres podían conocer su ubicación porque comenzó a sentirse vigilada.

Y para evitar tener que reinstalarla, recurrió a la inteligencia artificial para crear una falsa captura de pantalla que aparentaba mostrar que no tenía espacio disponible en su teléfono.

La anécdota desató las risas y los reproches familiares, dando paso a un entretenido intercambio sobre la independencia, los límites y esa preocupación de los padres que parece no desaparecer nunca, sin importar la edad de sus hijos.

Una nueva etapa, pero con la misma esencia

Más allá de las confesiones y las risas, esta quinta temporada encuentra a los Araneda Vacarezza viviendo un momento especial. Los hijos mayores comienzan a construir sus propios caminos, los padres se adaptan a una nueva etapa y la familia vuelve a valorar esos encuentros que durante meses estuvieron condicionados por la distancia.

Con conversaciones que transitan naturalmente entre el humor y la emoción, “Tenemos que hablar” retoma esa esencia que ha acompañado al proyecto desde sus inicios: mostrar que detrás de una familia conocida por el público existen las mismas preocupaciones, diferencias, alegrías y desafíos que se viven en tantos otros hogares.

Porque aunque cambien las ciudades, las rutinas y las etapas de la vida, siempre habrá historias pendientes, preguntas incómodas y anécdotas que contar.

La quinta temporada de “Tenemos que hablar” ya está disponible en YouTube y estrenará un nuevo capítulo cada domingo, invitando al público a seguir siendo parte de las conversaciones y los nuevos desafíos de la familia Araneda Vacarezza.

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