¿Un multiverso de Don Francisco? Stefan Kramer reunió a los imitadores en el Estadio Nacional

08 nov. 2026 - 00:38 hrs.

Uno de los momentos más comentados del cierre de la Teletón 2026 fue la presentación de Stefan Kramer. Sin embargo, en esta ocasión quiso hacerlo acompañado de Oscarito, Felipe Parra y Beto Espinoza.

Los comediantes subieron al escenario del Estadio Nacional cada uno con su propia versión de Mario Kreutzberger, haciendo sacar carcajadas al público.

La escena alcanzó su peak cuando apareció de sorpresa el verdadero Don Francisco e increpó a sus imitadores.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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