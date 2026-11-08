Con Denise Rosenthal y Nico Ruiz: Así fue el show de Rodantes Invisibles en el cierre de la Teletón

08 nov. 2026 - 00:13 hrs.

En el cierre de la Teletón 2026, Rodantes Invisibles se subió al escenario del Estadio Nacional para demostrar que ningún sueño es imposible.

El grupo que surgió en los pasillos de los institutos realizó un verdadero recital con Denise Rosenthal y Nico Ruiz.

Sin embargo, el momento más emotivo ocurrió cuando Benjamín tomó el micrófono y sacó un vozarrón que dejó a todos atónitos.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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