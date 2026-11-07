¡¿Cómo lo hizo?! El show de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al Estadio Nacional

07 nov. 2026 - 23:58 hrs.

Uno de los números más esperados por el público de la Teletón fue Jean Paul Olhaberry y no decepcionó. El ilusionista chileno dejó atónitos tanto a quienes asistieron al Estadio Nacional como a los televidentes.

En el escenario, le pidió a Iaán Calderón escoger uno de los dibujos que realizaron pacientes de uno de los centros de Teletón, para luego abrir una caja y sacar de ella un oso.

Posteriormente, entregó tres peluches Teletín a tres personas desconocidas en el público, a quienes les pidió un concepto.

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Con las tres ideas escritas en un muro, Olhaberry invitó a Don Francisco a abrir un cofre que él mismo cerró con candado días antes y logró una coincidencia asombrosa: apareció un lienzo con los conceptos y el cómputo que se llevaba a ese minuto.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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