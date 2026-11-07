¡¿Cómo lo hizo?! El show de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al Estadio Nacional
Uno de los números más esperados por el público de la Teletón fue Jean Paul Olhaberry y no decepcionó. El ilusionista chileno dejó atónitos tanto a quienes asistieron al Estadio Nacional como a los televidentes.
En el escenario, le pidió a Iaán Calderón escoger uno de los dibujos que realizaron pacientes de uno de los centros de Teletón, para luego abrir una caja y sacar de ella un oso.
Posteriormente, entregó tres peluches Teletín a tres personas desconocidas en el público, a quienes les pidió un concepto.
Con las tres ideas escritas en un muro, Olhaberry invitó a Don Francisco a abrir un cofre que él mismo cerró con candado días antes y logró una coincidencia asombrosa: apareció un lienzo con los conceptos y el cómputo que se llevaba a ese minuto.
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.Ir a la siguiente nota
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
- Nombre: Fundación Teletón.
- RUT: 71.238.300-3.
- Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
- Email: miaporte@teleton.cl.
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