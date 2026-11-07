Tito El Bambino encendió el Estadio Nacional con un increíble show en el cierre de la Teletón 2026
Es uno de los máximos exponentes del reggaeton y quiso decir presente en la Teletón 2026. Hablamos de Tito El Bambino, cantante y compositor que viajó desde Puerto Rico al Estadio Nacional.
Al ritmo de "Mi cama huele a ti", "La gerencia" y "Medley", Tito hizo bailar a todos en el máximo coliseo de Chile.
El Estadio Nacional se vino abajo cuando interpretó dos de sus mayores éxitos: "El amor" y "En la disco".
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.Ir a la siguiente nota
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
- Nombre: Fundación Teletón.
- RUT: 71.238.300-3.
- Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
- Email: miaporte@teleton.cl.
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