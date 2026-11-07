Con emotivo discurso de Isidora Uribe: Así fue la obertura de la Teletón en el Estadio Nacional

07 nov. 2026 - 22:28 hrs.

Cuando el reloj marcaba las 22:00 horas de este sábado 7 de noviembre, se dio inicio al Bloque del Estadio Nacional de Teletón 2026. Con un discurso cargado de emoción, Isidora Uribe dio el vamos a la obertura.

La joven activista apeló al sentido de solidaridad de los chilenos y la importancia que tiene la Teletón en un porcentaje importante de la población, siendo un espacio de rehabilitación, apoyo y amor.

A las palabras de la joven Isidora se sumó un maravilloso espectáculo de la orquesta Foji, que hizo vibrar al principal coliseo del país.

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Tras ello, fue el turno de Princesa Alba y Sinaka, quienes interpretaron ante las más de 30 mil personas el himno de la Teletón 2026.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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