Sonic llegó con regalos: Iaán Calderón recibió gran sorpresa en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 21:02 hrs.

Este sábado 7 de noviembre, Iaán Calderón, niño embajador de la Teletón 2026, recibió una especial sorpresa a horas del cierre del cruce solidario.

El pequeño de 11 años ha manifestado su fanatismo por el personaje Sonic en múltiples ocasiones. Es por esto que, tras conocer su historia en el Teatro Teletón, Iaán fue gratamente sorprendido.

Precisamente, Sonic llegó a visitarlo junto a grandes regalos: Una imagen autografiada por el creador del erizo azul y una PlayStation 5.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

Todo sobre Teletón