¡El poder de la alegría! La inspiradora historia de María José Leiva que cautivó a Teletón

07 nov. 2026 - 21:10 hrs.

En Teletón conocimos a María José Leiva, una mujer que ha sabido encontrar alegría y entusiasmo pese a las dificultades que la vida le ha puesto por delante.

Padece de parálisis cerebral, por eso llegó a los ocho años a Teletón, donde no solo encontró un lugar para rehabilitarse, sino también de seguridad, acompañamiento y amor.

Los años pasaron y María José se casó y se convirtió en madre de tres hijos, pero, como si su vida no fuese ya difícil, recibió un nuevo golpe: su esposo enfermó y falleció.

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Pese a todo, María José está día y noche con una sonrisa, con una palabra de motivación, con una energía que solo ella podría tener.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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