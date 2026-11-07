"Me van a retar": El tierno beso de Karen Doggenweiler y Simón Oliveros en el cierre de Teletón

07 nov. 2026 - 22:40 hrs.

Karen Doggenweiler y Simón Oliveros no rompieron una de las tradiciones en el Estadio Nacional durante la Teletón, y protagonizaron un icónico beso.

Los comunicadores se encontraban sobre el escenario tras la emotiva obertura de uno de los bloques más importantes de la cruzada, cuando el público comenzó a manifestarse.

Tras lo anterior, Doggenweiler agarró del brazo a su compañero y dio el tan esperado beso. "Me van a retar en la casa", fue la espontánea reacción de Simón Oliveros.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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