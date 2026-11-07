Llegó a Chile: El reconocido empresario José Luis Nazar anuncia millonaria donación a Teletón 2026

07 nov. 2026 - 04:45 hrs.

El reconocido empresario chileno, José Luis Nazar, aprovechará su visita al país para realizar una nueva donación a la Teletón.

La noticia fue confirmada a LUN por su esposa, la destacada arqueóloga Kathleen Martínez, con quien mantiene una relación desde hace 15 años.

¿Quién es José Luis Nazar?

En 1972, a los 23 años, José Luis Nazar dejó Chile para comenzar una nueva vida en Los Ángeles, Estados Unidos.

Fue allí donde inició la venta de cursos de inglés bajo el nombre de "Inglés sin Barreras", un sistema que, según ha explicado el propio empresario, ha permitido que millones de hispanohablantes aprendan este idioma.

Tras construir una importante fortuna con este negocio, Nazar decidió venderlo para enfocar sus esfuerzos en el rubro vitivinícola.

Después de varios años en el anonimato, el empresario alcanzó notoriedad en Chile en 2008, cuando realizó una donación de $1.000 millones a la Teletón. Seis años más tarde, en 2014, volvió a colaborar con la fundación, esta vez con un millón de dólares, mientras que en 2018, más de 600 milones de pesos.

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