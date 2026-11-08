¡Súmate a la Teletón! Leo Rey hizo bailar a todo el Estadio Nacional con su cumbia

08 nov. 2026 - 00:55 hrs.

Leo Rey fue uno de los artistas que se presentó en el cierre de la Teletón 2026 y sorprendió con un show que hizo bailar a todo el Estadio Nacional.

El cantante de música tropical ingresó al escenario interpretando "Que nadie se entere", donde replicó sus característicos pasos de baile.

A diferencia de otras ocasiones, Cecilio Leiva realizó un cambio en su ya célebre frase por: "Súmate a la Teletón".

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Tras lo anterior, interpretó su ya clásico cover de "Estrechez de corazón" de Los Prisioneros.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl.

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