"Cuerpo sano, mente sana": Este es el entrenamiento de Cony Capelli a sus 20 semanas de embarazo

17 oct. 2026 - 10:00 hrs.

Cony Capelli disfruta de su embarazo y continúa compartiendo detalles de esta especial etapa con sus seguidores. A las 20 semanas de gestación, la influencer mostró parte de la rutina que realiza para mantenerse activa y cuidar su bienestar.

"Cuerpo sano, mente sana, pollit@ muy sanito", escribió la bailarina y modelo en el reel que compartió a través de su cuenta en Instagram.

¿Cómo entrena Cony Capelli en su embarazo?

Para Constanza Capelli, sus entrenamientos inician con una caminata suave en la trotadora, ideal para activar el cuerpo antes de pasar a movimientos de mayor exigencia.

Instagram @conycapelli

Luego, mientras recibe las correcciones de su coach personal, efectúa ejercicios enfocados en mejorar la fuerza, la estabilidad y la flexibilidad, como las extensiones de cadera sobre la esterilla, estiramiento de piernas, aperturas en máquina y yoga.

El momento más llamativo llegó al final de la sesión. Con su característico sentido del humor, la exchica reality combinó las posturas del gato y la vaca con unos inesperados movimientos de twerking, para luego explotar en risas.

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