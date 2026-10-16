"Mamá lo entiende": Cony Capelli comparte ecografía en 3D y le dedica emotivo mensaje a su bebé

16 oct. 2026 - 12:20 hrs.

Cuando se encuentra en la semana 20 de su embarazo, Cony Capelli confesó que ya conoce el sexo de su bebé, pero prefiere guardar el secreto.

"No lo quiero decir, quiero hacer revelación de sexo, pero yo sí sé", destacó la chica reality en el fragmento de una entrevista que publicó en sus historias de Instagram. Además, compartió la imagen de una ecografía junto a un emotivo mensaje.

La dedicatoria de Cony Capelli a su bebé

La emotividad ha marcado el embarazo de Constanza Capelli, quien a mediados de septiembre confirmó que ya no está en una relación con el padre de su bebé, Sebastián Daroch.

"El papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé", expresó un par de semanas después, cuando afirmó encontrarse en "una situación de mucha angustia".

Instagram @conycapelli

En esta ocasión la influencer compartió una ecografía 3D de su futura guagua junto a una dedicatoria. "La ruleta no girará en favor de nadie más que de ti. Tú eres lo importante. Mamá lo entiende", escribió.

Más tarde mostró un matiz diferente, lleno de humor, al comparar sus facciones con las de su bebé. "Pollito sacó los labios carnudos de su mamá", expresó sobre un video en el que hacía graciosos gestos con su boca.

Más allá de mostrar su lado vulnerable, la bailarina también se deja ver activa cumpliendo con entusiasmo sus compromisos laborales o ejercitándose en el gimnasio.

Instagram @conycapelli

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