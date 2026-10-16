Mariana Derderian renueva la franja De Paseo con el estreno de Nos falta feria y Orgullo Nacional

16 oct. 2026 - 13:31 hrs.

Desde el próximo lunes Mariana Derderian se incorpora a "Reunión de Superados", la exitosa teleserie del horario prime.

Pero antes la actriz y comunicadora se pone al frente de dos espacios de la franja cultural "De Paseo", que Mega emite todos los domingos desde las 15:00 horas: el estreno de "Nos falta feria" y el segundo ciclo de "Orgullo nacional".

"Nos falta feria": un viaje al corazón de la cultura popular chilena

En este nuevo programa, Mariana Derderian se sumerge en el universo de las ferias libres. En el primer capítulo, que se emite este domingo, Mariana visita la población José María Caro de Lo Espejo donde funciona una de las ferias más grandes del país.

Más que un recorrido de compras, "Nos falta feria" es un viaje a la esencia de la cultura popular chilena: el humor de los caseros, la economía del bolsillo y los sabores callejeros más sabrosos. El programa también entregará datos útiles para el público, como consejos para elegir el pescado más fresco o la sandía más dulce, directamente desde las ferias que Mariana seguirá recorriendo a lo largo de los episodios de "Nos falta feria".

"Orgullo nacional": historias que inspiran

Este domingo también regresa con un nuevo ciclo "Orgullo nacional", espacio que destaca a personas que han marcado a sus familias y comunidades con su ejemplo y que suma a Mariana Derderian en esta temporada.

En este capítulo, Mariana conocerá a Carmen Guzmán, campeona de ping pong de 87 años que, con su talento y disciplina, demuestra que la tercera edad no es sinónimo de descanso y que la vida no se detiene con el paso de los años.

"Nos falta feria" y "Orgullo nacional" forman parte de la franja "De Paseo", todos los domingos a partir de las 15:00 horas por Mega.

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