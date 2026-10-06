¿Volvieron? Cony Capelli responde sobre reconciliación con el padre de su hijo tras filtrarse romántica foto

06 oct. 2026 - 15:15 hrs.

A mediados de septiembre Cony Capelli confirmó su quiebre con Sebastián Daroch, con quien está esperando un hijo. "Nada más por mi bebé que viene en camino quiero estar tranquila", dijo en ese momento.

Sin embargo, el periodista Hugo Valencia filtró recientemente una romántica fotografía de los expololos, lo que desató sospechas de reconciliación.

¿Cony Capelli volvió con Sebastián Daroch?

Tras la difusión de la imagen, el portal de farándula Lima Limón consultó a Contanza Capelli sobre su actual situación sentimental y si acaso volvió con el papá de su futuro bebé.

Instagram @conycapelli

"Agradezco que me pregunten, pero en lo personal, no me gusta estar explicándome todo el tiempo sobre cosas que pasan en mi vida privada", contestó inicialmente.

La influencer expuso que en su momento confirmó la separación, pero "lo que pase entre medio" prefiere dejarlo para la privacidad de su familia. "Al menos ahora, que no tengo certeza de muchas cosas aún. Cuando algo sea oficial, créanme que lo diré con libertad", aseguró.

Por último, lamentó que se hayan difundido las imágenes que consideraba privadas. "Qué pena que en las redes sociales del padre de mi bebé, que tiene solo a gente cercana, se preste esa misma gente para estar filtrando fotos", dijo.

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