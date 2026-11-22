22 nov. 2026 - 18:30 hrs.

Naya Fácil se refirió a la posibilidad de convertirse en madre, generando un debate en sus redes sociales.

Todo partió porque sus "facilines" le preguntaron insistentemente si planeaba convertirse en madre en corto o mediano plazo, ante lo cual la influencer decidió responder.

Naya Fácil aclara su postura sobre la maternidad

“Cuando dicen: 'Ten hijos para que les des lo que nunca te dieron', yo pienso: '¿Y por qué no mejor dármelo a mí?'. Darme esa vida que tanto soñé", partió diciendo.

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Tras lo anterior, agregó que "si a mis 28 años me llegan tantos mensajes sobre los hijos, me imagino cuando cumpla 30, me van a llenar con: 'Uy, se te va a pasar esto, congela óvulos'".

De esta manera, señaló que aún es joven como para hacerse cargo de una vida humana más. "No estoy preparada, aparte no quiero y no lo voy a tener por presión social, porque en este momento siento presión social con respecto a los hijos, de verdad", señaló Naya.

"Por eso digo, cuando cumpla 30 esta cuestión va a ser peor. De verdad que me llegan todos los días, todos los días me llegan mensajes, más que dicen: 'Ahora que estás pololeando podrías tener'”, mencionó.

La también empresaria reconoció que ha mantenido conversaciones junto a su pololo, donde ha dejado claro que "yo de verdad no quiero tener hijos. O sea, él lo sabe, sabe que no quiero tener hijos".

"Perdón que sea tan fría, pero siento que ya es hora de que alguien en redes sociales sea fría con el tema de la maternidad. Siento que todo el mundo romantiza la maternidad", complementó.

Por último, la creadora de contenidos explicó que si bien la maternidad tiene un lado hermo, "también tiene un lado B, y es el lado feo, y es el lado B el que yo no quiero vivir".

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