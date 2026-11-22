22 nov. 2026 - 17:41 hrs.

Daniela Castillo emocionó a sus seguidores en redes sociales al compartir un mensaje por el aniversario de muerte de su madre, María de la Paz Vicuña.

La progenitora de la cantante falleció el 22 de noviembre de 2025, a los 92 años, convirtiéndose en uno de sus mayores duelos.

Castillo utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su mamá con una sentida reflexión sobre el duelo, la ausencia y los aprendizajes que le ha dejado enfrentar estos duros meses.

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"¡Ya pasó un año de tu partida, mamita! Es que ha sido demasiado rápido y yo aún no he alcanzado a llorar lo suficiente, a sentir lo suficiente, a pensar lo suficiente en tu ausencia", comenzó escribiendo.

La sentida reflexión de Daniela Castillo

La cantante señaló que la marcha de su madre marcó un cambio en la manera en que comprende la muerte, afirmando que ahora está con su padre, a quien llamaba Papo.

"Será que ahora que estás con el Papo siento la muerte distinta… Como que sé que no te has ido. Solo tu cuerpo no está", indicó.

Asimismo, señaló que se ha replanteado distintos aspectos de su vida, aprendiendo "a soltar, a disfrutar de otra manera y a volver a ser vulnerable sin miedo".

"Te extraño siempre, tuvimos tantos momentos lindos, siempre loca, siempre alegre… y hasta el último respiro estuve a tu lado", agregó Daniela Castillo.

Castillo calificó como un regalo "haber estado tomándote de la mano en tu partida", para luego cerrar con palabras llenas de amor.

"Sé que nos volveremos a ver... Ahora estás con el Papo en donde tu alma siempre es luz. Te amo", cerró el mensaje.

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