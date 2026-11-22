22 nov. 2026 - 12:15 hrs.

Claudia Schmitd arremetió contra Leonardo Farkas luego de que el empresario cuestionara la enfermedad que enfrentó John Bogdan, marido de la comunicadora.

En el pasado programa de Chilevisión, Primer Plano, el filántropo abordó su conflicto con Schmidt y aseguró que la uruguaya habría mentido respecto al diagnóstico de su esposo.

En concreto, Farkas afirmó que Bogdan no habría atravesado un tratamiento contra el cáncer. "Nunca hizo quimioterapia, nunca tuvo radiación, se lo sacaron y le sacaron todo. Nunca luchó contra ningún cáncer, nunca nada", dijo.

Claudia Schmitd en contra de Leonardo Farkas

Las declaraciones de Leonardo Farkas no pasaron desapercibidas por la panelista de farándula, quien utilizó su cuenta de Instagram para compartir un mensaje en defensa de su marido y donde criticó que se pusiera en duda la grave enfermedad.

"El cáncer no se mide en quimioterapias. Minimizar la enfermedad de mi marido para atacarme no solo es cruel, es una falta de respeto hacia quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias", indicó Schmitd.

Asimismo, cuestionó que otras personas pretendan determinar el sufrimiento de quienes enfrentan diagnósticos oncológicos.

"Nadie tiene derecho a decidir cuánto sufrió un paciente oncológico. El cáncer pone a prueba la vida. Minimizarlo deja al descubierto la miseria humana", cerró.

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