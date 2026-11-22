22 nov. 2026 - 12:01 hrs.

Con un vestuario inspirado en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar, Dominga López deslumbró este sábado en el tradicional y esperado desfile de Trajes Nacionales del Miss Universo 2026.

Las candidatas mostraron en el Coliseo de Puerto Rico vestimentas inspiradas en las culturas y tradiciones de los países que representan.

Precisamente, la chilena optó por llevar al escenario internacional uno de los símbolos más reconocidos de su ciudad natal, Viña del Mar.

Dominga López explica su homenaje al Festival de Viña del Mar

Dominga López decidió utilizar su cuenta de Instagram para explicar su homenaje al Festival de Viña del Mar, con la recreación de la figura del tradicional galardón que reciben destacadísimos artistas.

Y es que la modelo y periodista nacional recordó cuando estuvo en el escenario durante el show de Kidd Voodoo en Viña 2025.

"Hace un año pisé la Quinta Vergara para presentarme en el Festival de la Canción de Viña del Mar por primera vez y mi vida cambió para siempre. Volví a conectar con mi niña interior y me di cuenta de que el escenario siempre fue el lugar para mí", dijo López.

"Anoche pude mostrarle al universo la Gaviota de Platino, el galardón más importante que un artista puede recibir en nuestro festival. Un símbolo chileno de cultura, talento y una oda al arte", agregó.

En la misma publicación, la candidata agradeció a su equipo asesor por lograr el diseño y también reveló el rol clave de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

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