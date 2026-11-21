21 nov. 2026 - 19:15 hrs.

La Selección Chilena Femenina dio a conocer este sábado su nómina para los amistosos contra España y Estados Unidos durante la próxima fecha FIFA, la última de la temporada 2026.

La Roja se medirá ante el conjunto español el próximo 28 de noviembre, mientras que el encuentro ante el combinado norteamericano Sub 23 será el 3 de diciembre.

En esta ocasión, el técnico Luis Mena decidió convocar a 22 futbolistas, donde varias se repiten el plato respecto a la nómina de los amistosos contra Bolivia de octubre pasado.

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Entre las principales novedades de la convocatoria destacan la presencia de Ryann Torrero, Michelle Olivares, Yastin Jiménez y Sonya Keefe.

Además, resalta el llamado de Oriana Cristancho, arquera de Universidad de Chile, que podría debutar en cancha con la camiseta de La Roja.

Nómina de La Roja para amistosos con España y Estados Unidos Sub 23

Arqueras

Ryann Torrero - Colo Colo

Oriana Cristancho - Universidad de Chile

Ignacia Bustos - U. Católica

Defensas

Valentina Díaz - Universidad de Chile

Michelle Olivares - Colo Colo

Catalina Figueroa - Universidad de Chile

Anaís Cifuentes - Colo Colo

Milenka Pavez - Unión Española

Natsumi Millones - Coquimbo Unido

Monserrat Hernández - U. Católica

Mediocampistas

Amparo Abarca - Universidad Católica

Millaray Cortés - Fiorentina (ITA)

Nerea Sánchez - Eibar (ESP)

Anaís Álvarez - Colo Colo

Yastin Jiménez - Colo Colo

Delanteras

Pamela Cabezas - Universidad Católica

Vaitiare Pardo - U. Católica

Sonya Keefe - Real Sociedad (ESP)

Adriana Moreno - Coquimbo Unido

Geraldine Mardones - Colo Colo

Mary Valencia - Colo Colo

Agustina Heyermann - U. Católica

¿Cuándo juega Chile?

España vs. Chile - Sábado 28 de noviembre - 14:00 horas - Estadio Reino de León, Madrid.

- Estadio Reino de León, Madrid. Chile vs. Estados Unidos Sub 23 - Jueves 3 de diciembre - 08:30 horas - Estadio Ontime Butarque de Leganés, Madrid.

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