Con importantes regresos: La Roja Femenina confirma nómina para amistosos ante España y Estados Unidos Sub 23
La Selección Chilena Femenina dio a conocer este sábado su nómina para los amistosos contra España y Estados Unidos durante la próxima fecha FIFA, la última de la temporada 2026.
La Roja se medirá ante el conjunto español el próximo 28 de noviembre, mientras que el encuentro ante el combinado norteamericano Sub 23 será el 3 de diciembre.
En esta ocasión, el técnico Luis Mena decidió convocar a 22 futbolistas, donde varias se repiten el plato respecto a la nómina de los amistosos contra Bolivia de octubre pasado.
Entre las principales novedades de la convocatoria destacan la presencia de Ryann Torrero, Michelle Olivares, Yastin Jiménez y Sonya Keefe.
Además, resalta el llamado de Oriana Cristancho, arquera de Universidad de Chile, que podría debutar en cancha con la camiseta de La Roja.
Nómina de La Roja para amistosos con España y Estados Unidos Sub 23
Arqueras
- Ryann Torrero - Colo Colo
- Oriana Cristancho - Universidad de Chile
- Ignacia Bustos - U. Católica
Defensas
- Valentina Díaz - Universidad de Chile
- Michelle Olivares - Colo Colo
- Catalina Figueroa - Universidad de Chile
- Anaís Cifuentes - Colo Colo
- Milenka Pavez - Unión Española
- Natsumi Millones - Coquimbo Unido
- Monserrat Hernández - U. Católica
Mediocampistas
- Amparo Abarca - Universidad Católica
- Millaray Cortés - Fiorentina (ITA)
- Nerea Sánchez - Eibar (ESP)
- Anaís Álvarez - Colo Colo
- Yastin Jiménez - Colo Colo
Delanteras
- Pamela Cabezas - Universidad Católica
- Vaitiare Pardo - U. Católica
- Sonya Keefe - Real Sociedad (ESP)
- Adriana Moreno - Coquimbo Unido
- Geraldine Mardones - Colo Colo
- Mary Valencia - Colo Colo
- Agustina Heyermann - U. Católica
¿Cuándo juega Chile?
- España vs. Chile - Sábado 28 de noviembre - 14:00 horas - Estadio Reino de León, Madrid.
- Chile vs. Estados Unidos Sub 23 - Jueves 3 de diciembre - 08:30 horas - Estadio Ontime Butarque de Leganés, Madrid.
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