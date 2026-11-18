18 nov. 2026 - 17:30 hrs.

Después de lo que fueron las contundentes victorias ante Bolivia a mediados de octubre, la Selección Chilena Femenina ya se alista para sus próximos desafíos internacionales.

En la fecha FIFA de noviembre y diciembre, el combinado nacional se medirá ante el seleccionado de Estados Unidos Sub 23.

La Roja anuncia amistoso frente a Estados Unidos Sub 23

A través de los canales oficiales de La Roja se informó el acuerdo total para que la adulta femenina se enfrente el próximo jueves 3 de diciembre al combinado norteamericano juvenil.

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El partido se celebrará a las 08:30 horas de Chile, en el estadio Ontime Butarque de la ciudad de Leganés, dentro de la Comunidad de Madrid, España.

Previamente, el equipo que dirige Luis Mena se verá las caras con la selección de España, actual campeón del mundo y que cuenta con figuras de la talla de Aitana Bonmatí y Alexia Putellas.

El encuentro con las españolas se disputará el sábado 28 de noviembre desde las 14:00 horas de nuestro país, en el Estadio Reino de León.

De esta manera, La Roja Femenina tendrá dos importantes desafíos de máxima exigencia para cerrar el año.

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