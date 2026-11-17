17 nov. 2026 - 22:35 hrs.

Esta noche, Mega y MegaGO transmitieron el encuentro amistoso en que la Selección Chilena de fútbol enfrentó a Colombia en el Estadio Monumental de Santiago, en la última fecha FIFA del año.

El partido promedió 1.331.749 personas por minuto online entre las 19:30 y las 22:15 horas, con peak de 1.904.795 personas. Mega triplicó a su competencia: en el mismo horario, CHV tuvo 417.428 personas, Canal 13 367.118 y TVN 291.969 personas por minuto.

Desde la cancha y la caseta del Monumental, la transmisión fue comandada por Claudio Palma en los relatos, con los comentarios de Iván Zamorano, Rodrigo Sepúlveda y Gustavo Huerta. El partido terminó sin goles con una destacada actuación del arquero nacional Lawrence Vigouroux, quien tuvo varias tapadas y atajó un penal.

En tanto, el react de La Roja con Arturo Vidal superó su propio récord con 300 mil visualizaciones totales con un peak de 43 mil conectados en Youtube.

La Roja se vive por Mega y MegaGO.

Todo sobre La Roja