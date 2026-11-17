17 nov. 2026 - 12:33 hrs.

El bicampeón de América y referente de la Selección Chilena, Arturo Vidal, encabezará la transmisión digital del React para el duelo amistoso entre La Roja y Colombia, que se disputará en el Estadio Monumental desde las 20:00 horas.

Los comentarios, las reacciones y el análisis en directo del actual capitán y campeón con Colo Colo se podrán seguir a través del canal oficial de YouTube de Mega, desde las 19:30 horas. Esta será una alternativa interactiva para seguir el minuto a minuto del partido a través de las plataformas digitales.

Cobertura total en TV abierta y streaming

Mientras en el mundo digital el "Rey Arturo" lidera los comentarios YouTube, la señal abierta prepara un despliegue especial que comenzará con una extensa previa a través de Mega Go, desde las 18:00 horas, y continuará con la transmisión oficial por las pantallas de Mega, desde las 19:30 horas.

La transmisión oficial del encuentro contará con un equipo de lujo, encabezado por el relator Claudio Palma, quien estará acompañado en los comentarios por Rodrigo Sepúlveda y el histórico capitán de La Roja, mundialista y medallista olímpico en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, Iván Zamorano.

Asimismo, los hinchas que prefieran otras alternativas digitales tendrán a su disposición la plataforma Mega Go, que ofrece calidad de imagen 4K HDR y estadísticas avanzadas en tiempo real para no perder ningún detalle del segundo examen de La Roja en esta fecha FIFA.