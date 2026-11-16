16 nov. 2026 - 19:00 hrs.

Este lunes, el director técnico interino de la Selección Chilena, Nicolás Córdova, convocó de emergencia a un futbolista juvenil para enfrentar a Colombia en el Estadio Monumental.

Se trata de Thomas Coulombe, quien llegará para reemplazar a Diego Ulloa, defensor que sufrió una fractura durante el encuentro ante los "cafetaleros" en Cali y solo pudo disputar el primer tiempo.

¿Quién es Thomas Coulombe?

Thomas Dean Coulombe es un futbolista de 19 años nacido en Barcelona, España. Es hijo de padre estadounidense y madre chilena, por lo que cuenta con la nacionalidad para representar a La Roja.

Instagram @thomasdean07

El joven se desempeña como lateral izquierdo y también puede jugar como defensor central. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en el PB Cinc Copes, un club de barrio de la ciudad catalana. Posteriormente, se incorporó al Badalona, donde continuó su formación.

Actualmente, milita en el equipo B del RCD Espanyol. Entre 2024 y 2025, en tanto, estuvo cedido en el Damm.

La primera citación de Coulombe a La Roja

Sus actuaciones en el fútbol español llamaron la atención de la Selección Chilena. En marzo de 2026 recibió su primera convocatoria para disputar los amistosos de La Roja Sub 20 ante Perú.

Meses después, en septiembre, fue considerado entre los invitados del Equipo de Todos para la gira por Norteamérica, junto a Jetzen López y Zidane Yáñez.

Su más reciente presentación con la camiseta nacional fue este lunes, cuando apareció como titular en el amistoso de la Sub 20 ante México. Incluso, anotó el primero de los dos goles de Chile en el empate 2-2 registrado en el Complejo Juan Pinto Durán, apenas horas antes de recibir el llamado de Nicolás Córdova para la Selección adulta.

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¿A qué hora y cómo ver EN VIVO el partido amistoso de Chile vs. Colombia por la fecha FIFA?

El partido entre Chile y Colombia está programado para este martes 17 de noviembre, a las 20:00 horas, y será transmitido por la señal de Mega, de manera gratuita para todo Chile.

También se podrá ver a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K HDR, con la posibilidad de optar por una transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, donde destacarán las mejores jugadas, momentos y datos clave para el desarrollo del partido.

Mientras que en Mega 2 podrás disfrutar de una transmisión que incorpora la Lengua de Señas Chilena, reafirmando el compromiso de llevar el fútbol a una audiencia cada vez más amplia.

Por su parte, el "React de La Roja" estará a cargo de Arturo Vidal, a través del canal de YouTube Mega.

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