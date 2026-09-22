¿Quiénes son los tres jóvenes nacidos en el extranjero que Córdova sumó a La Roja?

22 sept. 2026 - 10:30 hrs.

La Selección Chilena ya se encuentra en Estados Unidos para comenzar su gira por Norteamérica en el marco de la fecha FIFA extendida que se jugará entre septiembre y octubre, en donde enfrentará en amistosos a Canadá, México y al conjunto local.

Ante la falta de un entrenador titular, Nicolás Córdova continúa como interino de La Roja, haciéndose cargo así de buscar alternativas para que se incorporen a este nuevo ciclo con miras al Mundial 2030.

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En dicho contexto, el estratega entregó una convocatoria que no estuvo exenta de sorpresas, como es el caso de tres jugadores jóvenes nacidos en el extranjero que cuentan con nacionalidad chilena y figuran en condición de invitados.

¿Quiénes son las tres sorpresas de la nómina de La Roja para los amistosos ante Canadá, Estados Unidos y México?

Uno de ellos es Jetzen López, volante chileno-australiano de 19 años que pertenece al Sporting Braga de Portugal y cuya citación había sido adelantada por el propio club luso.

El joven de padre chileno pasó por las inferiores del Vitória Setúbal hasta llegar en 2024 al Braga, donde avanzó desde la Sub 19 hasta la Sub 23, y tiene contrato hasta 2029.

Antes de ser llamado por El Equipo de Todos, defendió la selección australiana Sub 18, con la que disputó tres amistosos y marcó un doblete ante Uruguay. Esto no le impidió que en marzo de este año fuera convocado a la Roja Sub 20.

Instagram @jetzenlopez

Thomas Dean Coulombe es otro de los nombres que aparece como invitado. El joven de 19 años nació en Barcelona y tiene nacionalidad chilena por su madre y estadounidense por su padre.

Su desarrollo como defensor central y lateral lo ha realizado principalmente en el RCD Espanyol, aunque entre 2024 y 2025 estuvo cedido en el Damm.

Su paso por las selecciones inferiores de La Roja comenzó en marzo de este año, cuando fue citado a la Sub 20 para los amistosos ante Perú.

Instagram @thomasdean07

Mientras que Zidane Yáñez es el nombre más conocido entre los hinchas. El delantero de 18 años, nacido en Estados Unidos, pero con raíces chilenas y puertorriqueñas, ha tenido una vasta participación en las categorías menores de La Roja.

Su primera aparición fue en el Sudamericano Sub 15 de 2024, donde fue el máximo goleador. Luego integró la Sub 17 que clasificó al Mundial de Qatar, participando de la máxima cita planetaria.

Tuvo pasos por las academias de New York Red Bulls y New York City antes de incorporarse al Nashville SC de la MLS, desde donde salió a préstamo al Huntsville City FC.

Instagram @zidaneantonioyanez

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