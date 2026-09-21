¿Cuándo juega Chile? Estas son las fechas y horarios de los amistosos de La Roja

21 sept. 2026 - 14:00 hrs.

La Selección Chilena volverá a la cancha con importantes amistosos en esta fecha FIFA de septiembre y octubre, donde se medirá ante los tres últimos organizadores del Mundial 2026: Canadá, Estados Unidos y México.

No se trata de duelos al azar, sino que el inicio de un proceso de recambio del combinado que comanda Nicolás Córdova con el claro objetivo de regresar a una cita planetaria.

Los amistosos de La Roja

El primer encuentro de La Roja será el sábado 26 de septiembre en Toronto, Canadá, donde se enfrentará al combinado local en el Estadio BMO Field, dando inicio a su gira por Norteamérica.

ATON

El Equipo de Todos continuará con su periplo ante el equipo de Estados Unidos que comanda el argentino Mauricio Pochettino. Se verán las caras el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas, en el Estadio Energizer Park de la ciudad de Saint Louis, Misuri.

Mientras que la tercera y última parada será México, quienes alcanzaron octavos de final en el Mundial 2026, donde cayeron 3-2 en un infartante encuentro con Inglaterra.

El duelo con el Tricolor, dirigido por el recordado Rafa Márquez, está programado para el martes 6 de octubre a las 23:30 horas, en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum, California.

Las fechas y horarios de los amistosos de La Roja

Canadá vs Chile - Sábado 26 de septiembre - 20:00 horas - BMO Field de Toronto, Canadá

- Sábado 26 de septiembre - 20:00 horas - BMO Field de Toronto, Canadá Estados Unidos vs Chile - Martes 29 de septiembre - 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos

- Martes 29 de septiembre - 21:00 horas - Energizer Park de Saint Louis, Misuri, Estados Unidos México vs Chile - Martes 6 de octubre - 23:30 horas - Los Angeles Memorial Coliseum, Estados Unidos

Podrás disfrutar de estos partidos a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.

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