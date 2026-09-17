¿Cuándo juegan Chile y México? Fecha, horario y dónde ver amistoso FIFA

17 sept. 2026 - 12:00 hrs.

La Selección Chilena volverá a la cancha durante la fecha FIFA de septiembre y octubre, mientras define al nuevo entrenador con miras al proceso para el Mundial 2030.

El "Equipo de Todos" realizará una gira por Norteamérica, donde se medirá con Canadá, Estados Unidos y México.

Los duelos marcarán una nueva prueba para el equipo dirigido por Nicolás Córdova, quien convocó a un total de 30 futbolistas, entre los que destacan tres jóvenes con raíces extranjeras: Zidane Yáñez, Jetzen López y Thomas Coulombe.

ATON

¿Cuándo juega Chile contra México?

La Roja jugará con Los Aztecas el próximo 6 de octubre en el estadio Los Angeles Memorial Coliseum de Estados Unidos, a las 23:30 horas de Chile.

El último antecedente entre ambas selecciones data de diciembre de 2021, donde igualaron 2-2 en un amistoso en Austin.

Podrá ser visto a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.

Todo sobre La Roja