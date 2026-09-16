Chile vs Estados Unidos: Cuándo, dónde y a qué hora es el amistoso de La Roja por la fecha FIFA
La Selección Chilena se alista para su gira de amistosos en Norteamérica que disputará durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.
En esta nueva ventana internacional, Chile tendrá un exigente calendario con los tres anfitriones del Mundial 2026: Canadá, Estados Unidos y México.
Los encuentros permitirán que el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova evalúe alternativas de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028.
¿Cuándo juegan Chile vs Estados Unidos por amistoso FIFA?
La Roja enfrentará a Estados Unidos el próximo martes 29 de septiembre en el estadio Energizer Park, ubicado en la ciudad de Saint Louis, Misuri.
El duelo con los norteamericanos es a las 21:00 horas de Chile, y podrá ser visto a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.
Consignar que el conjunto criollo, además, aprovechará de jugar el 26 de septiembre con Canadá, y México el 6 de octubre.
Leer más de