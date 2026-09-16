Chile vs Estados Unidos: Cuándo, dónde y a qué hora es el amistoso de La Roja por la fecha FIFA

16 sept. 2026 - 17:30 hrs.

La Selección Chilena se alista para su gira de amistosos en Norteamérica que disputará durante la fecha FIFA de septiembre y octubre.

En esta nueva ventana internacional, Chile tendrá un exigente calendario con los tres anfitriones del Mundial 2026: Canadá, Estados Unidos y México.

Los encuentros permitirán que el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova evalúe alternativas de cara al inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 y la Copa América 2028.

ATON

¿Cuándo juegan Chile vs Estados Unidos por amistoso FIFA?

La Roja enfrentará a Estados Unidos el próximo martes 29 de septiembre en el estadio Energizer Park, ubicado en la ciudad de Saint Louis, Misuri.

El duelo con los norteamericanos es a las 21:00 horas de Chile, y podrá ser visto a través de la señal de aire de Mega y la plataforma MegaGO.

Consignar que el conjunto criollo, además, aprovechará de jugar el 26 de septiembre con Canadá, y México el 6 de octubre.

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