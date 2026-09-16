¡No botó ninguno! Karim Butte sufre divertido chascarro al intentar derribar tarros en fonda de Algarrobo

16 sept. 2026 - 16:00 hrs.

Karim Butte protagonizó un divertido chascarro en Mucho Gusto, luego de su fallida participación en uno de los tradicionales juegos de la fonda de Algarrobo, en la Región de Valparaíso.

El reportero recorría las instalaciones de la ramada junto al alcalde Marco Antonio González, cuando encontraron un puesto de juegos.

El chascarro de Karim Butte en Algarrobo

Ambos decidieron participar en el popular juego de derribar los tarros. Sin embargo, el entusiasmo y alegría de Karim se fueron a piso, luego que sus primeros lanzamientos ni siquiera tocaran el mesón.

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"Soy malísimo", dijo mientras en el estudio Karen Doggenweiler y José Antonio Neme se reían de su infortunio en la fonda.

Butte intentó zafar del momento despidiendo el despacho, pero atenta a su movimiento, la conductora le solicitó que participara una vez más.

Afortunadamente para Karim, esta vez logró acertar en sus tiros y deja solo un tarro en pie.

Todo sobre Karim Butte