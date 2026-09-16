Que no te pasen gato por liebre el 18: Conoce el método M.I.T. para reconocer billetes falsos

16 sept. 2026 - 14:00 hrs.

Durante las celebraciones de Fiestas Patrias en fondas y ramadas, aumentan considerablemente las compras y pagos en efectivo, lo que aumenta el riesgo de que circulen billetes adulterados.

Ante este escenario, el Banco Central y Carabineros lanzaron la campaña "Dale una vuelta al billete", para que los ciudadanos y comerciantes puedan detectar billetes falsos.

Verónica Balbontín, encargada de falsificaciones del Banco Central, hizo hincapié en que conocer detalles como relieves al tacto, marcas de agua, hilos de seguridad y material puede marcar la diferencia para ser víctima de engaño.

¿Cuál es el método M.I.T.?

En ese sentido, el método M.I.T. es crucial para detectar, sin lámparas de luz ultravioleta, billetes falsos.

Mirar a contraluz : Observar el retrato del personaje principal y el hilo de seguridad. Mientras que en los billetes de polímeros, revisar la ventana transparente.

: Observar el retrato del personaje principal y el hilo de seguridad. Mientras que en los billetes de polímeros, revisar la ventana transparente. Inclinar el billete : Fijarse en el movimiento de la franja 3D. Tiene un movimiento nítido y muy característico.

: Fijarse en el movimiento de la franja 3D. Tiene un movimiento nítido y muy característico. Tocar: Sentir el relieve en los retratos, números y textos, que en billetes falsos son lisos.

Balbontín resaltó la importancia de prevenir y verificar al momento de recibir billetes en el comercio.

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