De la isla al Parque O'Higgins: Tres jóvenes de Rapa Nui desfilarán por el Ejército en la Parada Militar

16 sept. 2026 - 12:25 hrs.

La Parada Militar siempre nos deja grandes historias y esta ocasión no fue la excepción. Y es que, casi de forma inédita, tres jóvenes oriundos de Rapa Nui desfilarán por el Ejército de Chile el próximo 19 de septiembre.

Se trata de los soldados Atakari Gajardo, Miru Pakarati y Miru Ika, quienes no escondieron su alegría por esta increíble coincidencia.

Inesperada coincidencia

En diálogo con Mucho Gusto, los conscriptos manifestaron que el encontrar a alguien de la isla les hizo darse cuenta "de que no está solo".

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"Nosotros hablamos distintos, con nuestras jergas, porque lo que es como alguien de tu familia", agregó Ika.

Los tres jóvenes indicaron que sus familias no podrán estar presentes en la elipse del Parque O’Higgins, pero que estarán pegadas al televisor para ver su performance en la Parada Militar.

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